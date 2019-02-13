Движение "За права человека" признали иноагентом

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Министерство юстиции России включило движение "За права человека" Льва Пономарева в реестр иностранных агентов.

"12 февраля 2019 года Минюст России в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", – сообщил Минюст.

В пресс-службе добавили, что факт соответствия движения признакам иноагента был установлен в ходе внеплановой документарной проверки.

Движение "За права человека" уже признавали НКО – иноагентом в 2014 году. Год спустя оно было исключено из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента. Тогда Минюст проводил внеплановую документарную проверку организации и решил, что движение прекратило выполнять функции иноагента.