Верховный суд назначил дату рассмотрения иска о ликвидации движения "За права человека"

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Верховный суд России рассмотрит иск Минюста о ликвидации правозащитного движения "За права человека" 14 ноября. Заседание начнется в 14:00, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В феврале Минюст включил движение "За права человека" Льва Пономарева в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.

В ведомстве уточнили, что факт соответствия движения признакам иноагента был установлен в ходе внеплановой документарной проверки.

До этого движение Пономарева признавали иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя его исключили из реестра в связи с тем, что движение прекратило выполнять функции иноагента.