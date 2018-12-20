Решение не отпускать Пономарева на похороны Алексеевой оставили в силе

Решение не пускать правозащитника Льва Пономарева на прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой признали законным.
Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию и оставил в силе решение Тверского суда, передает РИА Новости. Пономарев выйдет из-под ареста 21 декабря в 10:00, адвокаты просили выпустить его 20-го.
5 декабря Пономарев получил 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции, 7 декабря Мосгорсуд сократил этот срок до 16 суток. 11 декабря ему не разрешили присутствовать на прощании с Алексеевой, которое прошло в этот день.
Глава МХГ, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в возрасте 91 года. Церемония прощания состоялась в Центральном доме журналиста.
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