Москва простилась с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В центральном доме журналиста в Москве завершилась церемония прощания с известной правозащитницей, ушедшей из жизни 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни. Проститься с ней в ЦДЖ пришли депутаты, члены СПЧ, а также родные и близкие. Гражданскую панихиду посетил и Владимир Путин. Он положил букет красных роз на сцену, затем поговорил с сыном Алексеевой и покинул зал.
Церемония обошлась без речей. В зале играла тихая музыка, а некоторые правозащитники поднимались на сцену, где установлен гроб покойной, и становились в "карауле" возле него. У гроба посменно выстраивались глава СПЧ Михаил Федотов, историк Николай Сванидзе, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.
Приехавший на панихиду правозащитник Валерий Борщев напомнил о достижениях главы Московской Хельсинкской группы. В частности, он рассказал о том, как Алексеева выступила в защиту Даниэля и Синявского, а затем лишилась работы, передает Агентство "Москва".
"За ней следил КГБ, потом она уехала из страны, вернувшись в Россию она продолжила правозащитную деятельность. Это сложная и уникальная работа, а Людмила Михайловна – уникальный человек", – сказал Борщев.
На церемонию были аккредитованы около 130 СМИ. За порядок в ЦДЖ и вокруг него отвечали десятки сотрудников ФСО, полиции и Росгвардии.
Как ранее сообщал Федотов, Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище, а ее прах захоронят в семейной могиле. После смерти правозащитницы депутаты Мосгордудмы предложили увековечить ее память.
Москвичи пришли проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: