Москва простилась с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В центральном доме журналиста в Москве завершилась церемония прощания с известной правозащитницей, ушедшей из жизни 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни. Проститься с ней в ЦДЖ пришли депутаты, члены СПЧ, а также родные и близкие. Гражданскую панихиду посетил и Владимир Путин. Он положил букет красных роз на сцену, затем поговорил с сыном Алексеевой и покинул зал.

Церемония обошлась без речей. В зале играла тихая музыка, а некоторые правозащитники поднимались на сцену, где установлен гроб покойной, и становились в "карауле" возле него. У гроба посменно выстраивались глава СПЧ Михаил Федотов, историк Николай Сванидзе, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.

Приехавший на панихиду правозащитник Валерий Борщев напомнил о достижениях главы Московской Хельсинкской группы. В частности, он рассказал о том, как Алексеева выступила в защиту Даниэля и Синявского, а затем лишилась работы, передает Агентство "Москва".

"За ней следил КГБ, потом она уехала из страны, вернувшись в Россию она продолжила правозащитную деятельность. Это сложная и уникальная работа, а Людмила Михайловна – уникальный человек", – сказал Борщев.

На церемонию были аккредитованы около 130 СМИ. За порядок в ЦДЖ и вокруг него отвечали десятки сотрудников ФСО, полиции и Росгвардии.

Как ранее сообщал Федотов, Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище, а ее прах захоронят в семейной могиле. После смерти правозащитницы депутаты Мосгордудмы предложили увековечить ее память.

