Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин приехал проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Президент возложил цветы к гробу, а после выразил соболезнования родным и близким главы Московской Хельсинкской группы, передает телеканал Москва 24.

Проститься с правозащитницей в Центральный дом журналиста пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель СПЧ Михаил Федотов, коллеги по Московской Хельсинкской группе, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.

Они возлагают цветы к гробу, а коллеги Алексеевой отдают ей дань памяти, поочередно сменяясь в почетном карауле.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни в больнице №15. После церемонии прощания правозащитницу похоронят на Троекуровском кладбище.

Являлась российским общественным деятелем, одной из основателей в 1976 году Московской Хельсинкской группы. В 2002 году была включена в состав комиссии по правам человека при президенте, с 3 декабря 2018 года – член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Правозащитницу дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Она была в десятке самых влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии.