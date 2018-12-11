Москва прощается с правозащитницей Людмилой Алексеевой

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Церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой началась в Центральном доме журналиста в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с одним из основателей правозащитной организации Московская Хельсинкская группа можно будет до 13:00. Затем Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище. Ее прах захоронят в семейной могиле. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, такова была воля покойной. "После этого прах захоронят в семейной могиле", – пояснил Федотов.

На гражданскую панихиду пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава общества "Мемориал" Ян Рачинский, близкие и родные Алексеевой. Принесенные цветы люди возложили к гробу, стоящему на втором этаже ЦДЖ. Кроме того, коллеги правозащитницы поочередно отдавали ей дань памяти, сменяясь в почетном карауле.

Вокруг дома журналистов усилены меры безопасности. На входе в ЦДЖ выставлены рамки металлоискателей, очередь желающих проститься начинается еще задолго до входа в здание.

Известной правозащитницы не стало 8 декабря. Она умерла в московской городской клинической больнице № 15 на 92-м году жизни.

Людмила Алексеева родилась в 1927 году. Она стала одним из самых авторитетных представителей правозащитных кругов. В годы хрущевской оттепели Алексеева оказалась в рядах советских диссидентов. В 1966 году выступила в защиту писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, которых судили за публикацию своих произведений за рубежом.

Правозащитницу дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Она была в десятке самых влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии.

