Москва прощается с правозащитницей Людмилой Алексеевой

Фото: ТАСС/ URA.RU
Церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой началась в Центральном доме журналиста в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Проститься с одним из основателей правозащитной организации Московская Хельсинкская группа можно будет до 13:00. Затем Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище. Ее прах захоронят в семейной могиле. По словам главы СПЧ Михаила Федотова, такова была воля покойной. "После этого прах захоронят в семейной могиле", – пояснил Федотов.
На гражданскую панихиду пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава общества "Мемориал" Ян Рачинский, близкие и родные Алексеевой. Принесенные цветы люди возложили к гробу, стоящему на втором этаже ЦДЖ. Кроме того, коллеги правозащитницы поочередно отдавали ей дань памяти, сменяясь в почетном карауле.
Вокруг дома журналистов усилены меры безопасности. На входе в ЦДЖ выставлены рамки металлоискателей, очередь желающих проститься начинается еще задолго до входа в здание.
Известной правозащитницы не стало 8 декабря. Она умерла в московской городской клинической больнице № 15 на 92-м году жизни.
Людмила Алексеева родилась в 1927 году. Она стала одним из самых авторитетных представителей правозащитных кругов. В годы хрущевской оттепели Алексеева оказалась в рядах советских диссидентов. В 1966 году выступила в защиту писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, которых судили за публикацию своих произведений за рубежом.
Правозащитницу дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Она была в десятке самых влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии.
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