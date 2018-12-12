Адвокат Лев Пономарев добился некурящих сокамерников

12 декабря, 19:02
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Из камеры правозащитника Льва Пономарева, арестованного на 16 суток, выселили курящих сокамерников. Это произошло после обращения в Общественную наблюдательную комиссию, сообщает ТАСС.
77-летний правозащитник содержится в спецприемнике №1 ГУ МВД по Москве. Он обратился с жалобой на то, что задыхается в камере, в которой постоянно курят его соседи.
Администрации спецприемника из ОНК поступила рекомендация перевести его в некурящую камеру. О ситуации оповестили уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
Как сообщил агентству ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, после вмешательства Москальковой, курящих соседей от Пономарева переселили в другую камеру, а в его поселили семь некурящих арестантов.
Утром в среду администрация спецприемника заявила членам ОНК, что возможности содержать Пономарева отдельно от курящих нет, поскольку все арестанты курят.
Лев Пономарев помещен под стражу за нарушение правил проведения массовых акций. Поводом для этого стало то, что он перепостил у себя в Facebook запись с призывом принять участие в акции "За наших и ваших детей".
Изначально Пономарева арестовали на 25 суток, однако позже этот срок сократили до 16 суток.
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