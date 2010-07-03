Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Фото: телеграм канал "Караульный"

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы Таллахасси в штате Флорида, сообщает телеканал NBC.

Ее перевели в ведение сотрудников американской иммиграционной службы в Майами, где она находится под стражей. Позже она вылетит в Москву. Ее прибытие в российскую столицу ожидается утром в субботу, 26 октября.

Бутину задержали летом 2018 года и осудили на 1,5 года за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Женщина пошла на сделку со следствием и признала вину. Это позволило ей избежать многолетнего тюремного заключения.

Ранее адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что не станет требовать от клиентки оплаты накопившегося долга за его услуги и относится к этому с пониманием.

Долги семьи Бутиной составляют порядка 30 миллионов рублей. Защитник поблагодарил друзей Бутиной, которые собирали деньги на адвокатов и периодически переводили средства на погашение долга.

Семья Бутиной уверена, что после возвращения на родину она будет работать в России. Родственники считают, что Бутина будет востребована, так как у нее три высших образования, а все, что она делала до тюремного заключения, шло на пользу России.