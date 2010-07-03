Родители Бутиной рассказали о ее планах на жизнь после освобождения

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Мария Бутина, осужденная в США за шпионаж, должна вернуться на родину 26 октября. Семья россиянки с волнением и нетерпением ждет ее приезда. Родственники уже подготовились к встрече и обсудили планы Бутиной на ближайшее будущее, пишет RT.

Детали освобождения Марии Бутиной не известны даже ее родным. После выхода из тюрьмы Бутину будут сопровождать двое сотрудников миграционной службы, они доставят ее в один из крупных аэропортов США и, возможно, в Москву. Если все пройдет без задержек, россиянка вернется домой 26 или 27 октября.

Отец россиянки Валерий Бутин рассказал, что встречать дочь в аэропорт из Барнаула он поедет один. В Москве к нему может присоединиться сестра Бутиной и другие родственники. Он добавил, что дома для дочери уже создали уют. Девушке потребуется психологически и физически восстанавливаться после тюрьмы, она будет отдыхать и заниматься спортом.

"Мы с Машей уже обговорили меню. В последнее время она питалась довольно скромно. Поэтому накормим ее всем, чего не было в Америке. Это творог, мед, кефир, овсяная каша и фрукты, овощи, травяной чай", – рассказала мать россиянки Ирина Бутина.

Освобожденная из тюрьмы США Бутина вернется в Москву 26 октября

Семья Бутиной уверена, что после возвращения на родину она будет работать в России. Родственники считают, что Бутина будет востребована, так как у нее три высших образования, а все, что она делала до тюремного заключения, шло на пользу России.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за сговор с целью незаконной работы иностранным агентством. Россиянка пошла на сделку со следствием и признала свою вину, в противном случае Бутиной бы грозило многолетнее тюремное заключение.

За время судебного разбирательства у семьи Бутиной накопились большие долги перед адвокатами. Ранее защитник россиянки Роберт Дрисколл заявил, что не будет требовать от клиентки оплаты накопившегося долга за его услуги.