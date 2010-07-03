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Политика

01:14

Посол РФ в США сообщил о возвращении осужденной Бутиной в Москву

политика

Фото: AP/TASS

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву утром 26 октября.

По его словам, Госдепартамент США сообщил, что 25 октября Бутина будет переведена из федеральной тюрьмы Таллахасси в штате Флорида в миграционный центр в Майами. В тот же день она вылетит в Москву, прибытие ожидается утром в субботу, 26 октября.

"На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки", – говорится в Facebook диппредставительства. Там добавили, что работа по отстаиванию прав россиян, несправедливо оказавшихся в американской неволе, продолжится.

Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом. Она признала себя виновной, в ином случае россиянке грозило многолетнее тюремное заключение.

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