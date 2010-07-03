В Совфеде прокомментировали предложение о создании "списка Бутиной"

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил предложение о создании в России "списка Бутиной".

Джабаров положительно отреагировал на данную инициативу, однако он отметил, что "американцев он особо волновать не будет".

"Но прецедент, который произошел с Марией Бутиной, то, что ее уже продолжительное время держат в тюрьме, – это полный беспредел. Хваленое американское правосудие дало осечку", – цитирует сенатора RT.

Ранее сообщалось, что американские должностные лица, причастные к нарушениям основополагающих прав и свобод россиян, могут попасть в "список Бутиной".

Отец осужденной на 18 месяцев в США Марии Бутиной назвал составление подобного списка логичным решением. Он убежден, что Москва должна реагировать на несправедливость в отношении соотечественников.

В июле 2018 года россиянку задержали в Вашингтоне. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом и лоббировании интересов РФ в Штатах. Российская сторона считает Бутину политзаключенной.