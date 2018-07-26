В МИД РФ назвали Марию Бутину политзаключенной в США



Гражданка России Мария Бутина является в Соединенных Штатах политической заключенной, так как ее задержали исключительно из-за внутренней и внешней политики США. Об этом заявил заместитель официального представителя министерства иностранных дел РФ Артем Кожин, передает РИА Новости.

"Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит она – политическая заключенная", – сказал Кожин.

История с вмешательством в выборы в США, по словам дипломата, выдумана, а девушку арестовали "фактически только из-за своего происхождения".

"И на волне кампании по очернению нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу" – сказал заместитель официального представителя МИД РФ.

Ранее сообщалось, что новое судебное слушание по делу Бутиной пройдет в федеральном окружном суде Вашингтона 10 сентября.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее обратилась к комиссарам ООН и Совета Европы по правам человека с призывом побудить США освободить Бутину.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила мнение, что задержание Бутиной проводили, чтобы минимизировать позитивный эффект от саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

29-летнюю россиянку Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США и собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.