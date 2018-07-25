Новое заседание по делу Бутиной в США пройдет 10 сентября

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Новое судебное слушание по делу россиянки Марии Бутиной состоятся в федеральном окружном суде Вашингтона 10 сентября, сообщает ТАСС.

Начало – в 14:00 по местному времени (21:00 по московскому времени). Решение приняла на прошедшем в среду заседании судья Таня Чаткэн.

Бутину обвиняют в незарегистрированной деятельности в США в пользу иностранного государства. Девушке может грозить до 15 лет тюрьмы.

По версии газеты The Washington Post, россиянку финансово поддерживал генеральный директор и совладелец группы "Н-Транс" Константин Николаев.