Марию Бутину финансово поддерживал российский миллиардер – Washington Post

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Газета The Washington Post сообщила, что арестованную в США россиянку Марию Бутину поддерживал генеральный директор и совладелец группы "Н-Транс" Константин Николаев.

Издание ссылается на сенаторов, знакомых с показаниями Бутиной перед сенатским комитетом по разведке. Сообщается, что она рассказала сенату о финансовой поддержке Николаевым российской общественной организации "Право на оружие", в которой она состоит.

Издание также сообщает, что представитель Николаева подтвердил его контакты с Бутиной в 2012–2014 годах, когда россиянка начинала работать в этой организации. При этом представитель бизнесмена не подтвердил, что тот выделял ей деньги. Источник также добавил, что у предпринимателя нет связей в российском правительстве.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. Американские власти обвинили ее в попытке организовать неофициальный канал связи между республиканцами и Кремлем в 2015-2016 годах. Ее также заподозрили в связях со спецслцжбами РФ.