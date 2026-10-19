Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-платформа "Авито" восстановила работу своих сервисов после сбоя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"Работа сервисов полностью восстановлена", – указано в сообщении.

Ранее пользователей предупредили о перебоях в работе "Авито" из-за технических проблем на стороне одного из провайдеров. По данным портала Downdetector, за час на работу платформы пожаловались 1,8 тысячи раз. Люди заметили проблемы в работе сайта, мобильного приложения и личного кабинета. Кроме того, неполадки фиксировались в оповещениях.

До этого пользователи не могли получить доступ к сайту и приложениям китайской платформы искусственного интеллекта DeepSeek. В службе поддержки уточнили, что выяснят причины случившегося.