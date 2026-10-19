19 октября, 10:18Технологии
Платформа "Авито" восстановила работу своих сервисов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Онлайн-платформа "Авито" восстановила работу своих сервисов после сбоя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.
"Работа сервисов полностью восстановлена", – указано в сообщении.
Ранее пользователей предупредили о перебоях в работе "Авито" из-за технических проблем на стороне одного из провайдеров. По данным портала Downdetector, за час на работу платформы пожаловались 1,8 тысячи раз. Люди заметили проблемы в работе сайта, мобильного приложения и личного кабинета. Кроме того, неполадки фиксировались в оповещениях.
До этого пользователи не могли получить доступ к сайту и приложениям китайской платформы искусственного интеллекта DeepSeek. В службе поддержки уточнили, что выяснят причины случившегося.
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