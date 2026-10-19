Италия сократила сроки рассмотрения заявлений на визы до 45 дней

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Италия сократила срок рассмотрения заявлений на туристические визы с 60 до 45 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на визовый центр Италии в Москве (VMS).

Там отметили, что заявителям следует учитывать обновленные сроки при планировании поездки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не смог достичь согласия по поводу полного запрета туристических виз для россиян. При этом СМИ сообщали, что Еврокомиссия разрабатывает план, подразумевающий ужесточение выдачи шенгенских виз гражданам России с января 2027 года.

Кроме того, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала политику обратить внимание на то, от кого на самом деле исходит угроза для европейских стран.