Москалькова призвала ООН и Совет Европы побудить США освободить Бутину

20 июля, 20:41
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к комиссарам ООН и Совета Европы по правам человека с призывом побудить США освободить задержанную россиянку Марию Бутину.
"Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека, Комиссара Совета Европы по правам человека, представителей международных организаций и омбудсменов высказать свою позицию о недопустимости уголовного преследования властями США граждан за их намерения вести общественную деятельность, не несущую угрозу обществу", – сказано в заявлении омбудсмена. Оно опубликовано на сайте уполномоченного по правам человека.
Бутиной предъявили обвинения в сговоре с целью работы и работе иностранным агентом без регистрации при минюсте США. Такие обвинения выдвигают в делах о шпионаже. Россиянке грозит до 15 лет заключения. Бутина вину не признает.
Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она полагает, что задержание Бутиной проводили, чтобы минимизировать позитивный эффект от саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Представитель министерства добавила, что никаких доказательств вины россиянки нет.
Посольство России в США попросило власти разъяснить ситуацию с арестом Марии Бутиной. Ей продолжают оказывать консульскую поддержку и необходимое содействие.
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