Посольство России запросило разъяснения у США насчет ареста Бутиной

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Посольство России в США попросило разъяснить ситуацию с арестом Марии Бутиной, говорится в сообщении в соцсети Facebook.

"Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки", – написали в аккаунте посольства. Сотрудники также продолжат оказывать Бутиной консульскую помощь и необходимое содействие.

Им удалось добиться встречи с Бутиной в вашингтонской тюрьме. Она чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, просила передать родителям, чтобы те не волновались. Тем не менее, девушка тяжело адаптируется к тюремным условиям. "При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде", – уточнили в посольстве.

29-летнюю россиянку Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США и собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.