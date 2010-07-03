Приговор Бутиной назвали "позорным пятном" на судебной системе США

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Приговор россиянке Марии Бутиной, вынесенный судом в США, прокомментировали в МИД РФ.

Принятое решение в ведомстве сочли "позорным пятном на американской судебной системе". Самих судей упрекнули в выполнении политического заказа.

"Осуждена только за то, что является гражданкой России", – сказано в сообщении о Бутиной.

Россиянке дали 18 месяцев тюрьмы за сговор с целью незаконной работы на правительство РФ. Со слов судьи Татьяны Чуткан, Бутина созналась в серьезном нарушении, которое ставит под угрозу национальную безопасность США.

Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом и лоббировании интересов России в США. В России девушку считают политзаключенной.