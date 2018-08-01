Адвокат Бутиной рассказал, в чем ее обвиняют власти США

1 августа, 11:16
Фото: AP Photo
Адвокат арестованной в США 29-летней россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл рассказал, какие обвинения американские власти выдвинули в ее адрес.
Как пояснил представитель защиты, Бутину подозревают в том, что "она является российским агентом, не зарегистрировавшимся в этом качестве в управлении генерального прокурора". Это означает, добавил Дрисколл в беседе с RT, что его подзащитной не инкриминируют шпионаж, ведь в тексте обвинений об этом не говорится.
По словам адвоката, власти США тем самым признают, что, "если бы Мария Бутина подала соответствующие документы в министерство юстиции вскоре после прибытия в США, вся ее деятельность была бы законной". Дрисколл подчеркнул, что, по документам, россиянке "вменяют в вину, в первую очередь, работу иностранным агентом без регистрации, а не шпионаж". При этом в СМИ всю историю зачастую подают как шпионаж, отметил он.
Следующее судебное заседание по делу Бутиной назначено на 10 сентября.
Ранее в МИД России Бутину назвали политзаключенной, заявив, что россиянку задержали исключительно из-за внутренней и внешней политики США. 26 июля Бутину посетили российские дипломаты. По их словам, она не жалуется на здоровье, но испытывает проблемы с питанием.
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