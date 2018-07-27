В Российском посольстве в США рассказали о проблемах с питанием у арестованной Бутиной

В Российском посольстве в США рассказали о проблемах с питанием у арестованной россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщается на официальном странице посольства в Facebook.

Отмечается, что дипломаты посетили Бутину 26 июля. По их словам, она чувствует она себя нормально и не жалуется на здоровье. В то же время у нее есть проблемы с питанием.

По просьбе дипломатов россиянке выдали в следственном изоляторе второе одеяло. В помещения общего пользования она может смотреть телевизор. При этом арестованную пока не выводят на прогулки, несмотря на указание в режиме дня. Также ночью каждые 15 минут в камере включается свет.

29-летнюю россиянку Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США и собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В МИД России назвали Марию Бутину политзаключенной в США, поскольку ее задержали исключительно из-за внутренней и внешней политики Соединенных Штатов.