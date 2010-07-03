Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

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Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает РИА Новости. Россиянка содержится под арестом уже девять месяцев.

Обвинение просило для Бутиной 1,5 года тюрьмы, а защита надеялась, что девушку приговорят к уже отбытому сроку и отправят в Россию.

По словам судьи Татьяны Чуткан, Бутина созналась в серьезном нарушении, которое ставит под угрозу национальную безопасность США. Будучи студенткой, она хотела собирать информацию, которая "была бы полезна российским властям", подчеркнула судья. Она отметила, что в США россиянка работала над "созданием второго канала коммуникаций" и "продвижением российских интересов".

"Она могла преуспеть в этом именно потому, что не заявляла о том, что она агент иностранного правительства", – пояснила Татьяна Чуткан. При этом она не исключила, что Бутиной могут сократить срок за хорошее поведение.

Судья отметила, что при вынесении вердикта также приняла во внимание образованность и высокие моральные качества подсудимой, как и то, что Бутина признала вину. "Нет сомнений, что вы сильно страдали от того, что дело стало известно в общенациональном масштабе, включая сальные подробности, которые оказались неверными", – заявила Чуткан.

Кроме того, суд одобрил депортацию россиянки на родину, когда она отбудет свое наказание. Отмечается, что Бутина имеет право подать апелляцию на приговор.

Перед судебным заседанием отец Марии Бутиной Валерий поделился своими ожиданиями и рассказал о настрое дочери. "С адвокатами я общаюсь письменно. По сути процесса мы не общаемся, их желание – увидеть ее свободной сегодня", – заявил он в беседе с RT.

Валерий Бутин также отметил, что дочь чувствует себя уверенно. При этом он признался, что "волнение присутствует", ведь его дочь находится под стражей уже 9,5 месяца, а "обвинение запросило для нее еще практически такой же срок".

Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом и лоббировании интересов России в США. Российская сторона считает Бутину политзаключенной.

На заседании 13 декабря 2018 года Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах. Она уточнила, что с начала 2015-го и до начала 2018 года вступала в сговор с целью нанесения вреда США. Девушка согласилась на сделку со следствием. По словам экспертов, иначе ей бы грозило многолетнее заключение.

Адвокаты Бутиной неоднократно жаловались на условия содержания своей подзащитной. В частности, сообщалось, что россиянка содержится в одиночной камере, а на прогулки ей разрешают выходить только по ночам.