Москалькова назвала бесчеловечным обращение с Бутиной в тюрьме США

20 августа, 18:51
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Россиянку Марию Бутину содержат в американской тюрьме со всеми признаками жестокости, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
По ее словам, "имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания со стороны правительства США".
Москвалькова выразила крайнюю обеспокоенность действиями при переводе Бутиной из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии. Она отметила, что, по поступающим сообщениям, Бутину подвергли "унизительному досмотру с раздеванием, этапировали без предупреждения и объяснений, в кандалах".
Кроме того, как сообщила омбудсмен, россиянку поместили в карантинную камеру на 12 часов, где был постоянно включен свет. Сейчас Бутину содержат в одиночной камере.
Также, согласно сообщениям, у задержанной забрали личные вещи, книги и средства личной гигиены.
Ранее посольство РФ заявило о неприемлемых условиях содержания в вашингтонской тюрьме Бутиной, арестованной по подозрению в шпионаже. Сотрудники посольства 16 августа посетили Бутину и указали, в частности, на "негуманную практику регулярных – каждые 15 минут – ночных проверок".
Кроме того, сотрудники тюрьмы не предоставляют Бутиной должную медицинскую помощь и отказывают в получении писем на русском языке, так как они содержат "кодированные сообщения".
29-летнюю гражданку России обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.
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