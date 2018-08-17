Посольство РФ потребовало прекратить давление на арестованную в США Бутину

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Посольство РФ заявило о неприемлемых условиях содержания в вашингтонской тюрьме россиянки Марии Бутиной, арестованной по подозрению в шпионаже.

Сотрудники посольства 16 августа посетили Бутину и указали, в частности, на "негуманную практику регулярных – каждые 15 минут – ночных проверок".

Кроме того, сотрудники тюрьмы не предоставляют Бутиной должную медицинскую помощь и отказывают в получении писем на русском языке, так как они содержат "кодированные сообщения".

По словам дипломатов, в ближайшее время посольство направит в американский госдеп ноту протеста "с требованием прекратить психологическое давление и унижения", передает ТАСС.

29-летнюю гражданку России обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

В МИД России Бутину воспринимают как политзаключенную. В ведомстве подчеркнули, что россиянку задержали исключительно из-за внутренней и внешней политики США.

15 августа дипломаты смогли добиться улучшения условий содержания Бутиной. Ей разрешили пользоваться телефонов и улучшили питание.