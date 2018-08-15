Российские дипломаты добились улучшения содержания Бутиной в США

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Российские дипломаты добились улучшения тюремного содержания в США россиянки Марии Бутиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание", – цитирует дипломата РИА Новости. Захарова добавила, что режим содержания остается тяжелым, что повлекло ухудшение здоровья Бутиной.

29-летнюю Бутину обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.

Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября. Ей грозит до 15 лет тюрьмы по совокупности инкриминируемых деяний.

В МИД России Бутину воспринимают как политзаключенную. В ведомстве подчеркнули, что россиянку задержали исключительно из-за внутренней и внешней политики США.