Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции в рамках ЕАЭС

10 августа, 17:53
Фото: ТАСС/Jörg Carstensen
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, российская сторона не выполняет своих обязательств.
"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", – сказал Лукашенко, передает ТАСС.
Белорусский президент также заявил, что отдельно обсудит сложившуюся ситуацию в разговоре с Владимиром Путиным.
Ранее в июле Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии. Главы государств обсудили вопросы, которые касаются ЕАЭС. Отмечалось, что президенты затронули некоторые аспекты деятельности ЕАЭС, а также актуальные вопросы международной повестки.
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