Путин и Лукашенко обсудили по телефону деятельность ЕАЭС

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждали вопросы, которые касаются Евразийского экономического союза, передает "Газета.ру".

Как отмечается, Путин обсудил с Лукашенко некоторые аспекты деятельности ЕАЭС, а также актуальные вопросы международной повестки.

Ранее сообщалось, что президент России провел телефонные переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры стран обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС.