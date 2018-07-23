Путин обсудил с Назарбаевым взаимодействие в ЕАЭС

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры стран обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС.

"Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", – цитирует пресс-службу Кремля "Газета.ру".

Главы государств также обсудили актуальные темы международной повестки.

Ранее сообщалось, что Казахстан готовится начать экспорт бензина в Россию. Планируется, что поставки начнутся уже в октябре. Министр энергетики Казахстана сообщил, что уже разрабатывается новое двустороннее соглашение. За год планируется экспортировать до 400 тысяч тонн топлива.