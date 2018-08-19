Арестованную в США россиянку Бутину без объяснения причин перевели в другую тюрьму

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Гражданка РФ Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в шпионаже, без объяснения причин была переведена в тюрьму Александрии (штат Вирджиния). Об этом заявил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

"Она была переведена минувшим вечером. Я ее посетил этим утром", – уточнил представитель россиянки в комментарии ТАСС. Ранее Бутина содержалась в тюрьме Вашингтона. По словам Дрисколла, он не был поставлен в известность.

Ранее российским дипломатам удалось посетить Бутину в вашингтонской тюрьме. После разговора с арестованной посольство России заявило о неприемлемых условиях ее содержания и потребовало от американских властей прекратить психологическое давление на девушку.

29-летнюю гражданку России обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.