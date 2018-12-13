Бутина признала вину по одному пункту обвинения

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Арестованная в Вашингтоне россиянка Мария Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения. Он касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.

Бутина подтвердила это на заседании 13 декабря. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда столичного округа Колумбия.

Она уточнила, что с начала 2015 до начала 2018 года вступала в сговор с рядом лиц с целью нанесения вреда США. Также она подтвердила, что в полной мере ознакомилась с документом, где описаны вменяемые ей в вину деяния, и обсудила это со своей защитой; подтвердила, что довольна услугами своих адвокатов, что принимает решение о признании вины по доброй воле, а не под давлением, и осознает возможные последствия такого решения.

Бутина до сих пор отрицала вину. Ее отец Валерий Бутин подтверждал, что дочь не собирается идти на сделку со следствием.

Марию Бутину задержали в США летом 2018 года. Ее обвинили как незарегистрированного агента. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. В СМИ высказывалась версия, что в обмен на сделку срок могут сократить до 5 лет и впоследствии депортировать девушку в Россию.

Посольство России продолжит оказывать Бутиной консульскую и другую помощь.