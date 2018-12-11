Отец Бутиной раскритиковал слухи о "сделке" дочери со следствием в США

11 декабря, 17:24
Фото: АР
Сообщения о том, что арестованная в США Мария Бутина согласилась пойти на сделку со следствием, прокомментировал отец россиянки Валерий Бутин. Он заверил, что ему ничего об этом не известно.
"В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США – я не располагаю такими сведениями", – заявил Бутин в беседе с RT. Он назвал "спекуляцией" сообщения о предполагаемой сделке. Валерий Бутин подчеркнул, что его дочь "не намерена оговаривать ни себя, ни кого-либо другого" или "признавать не совершенные ею правонарушения".
По его словам, публикации о получении Марией Бутиной американского гражданства – не более, чем "абсолютный вымысел или ложь со стороны СМИ или граждан, которые их разносят". Он также рассказал о крайне трудной ситуации с финансированием юридической защиты дочери и выразил опасения по поводу ее психического и физического состояния, напомнив, что Марию Бутину держат в одиночке почти три месяца. "Сложно сказать, сколько времени может вынести обычный человек такую пытку", – подытожил отец россиянки.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бутина согласилась частично признать вину и пошла на сделку со следствием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле нет официальных данных по этому вопросу.
Бутину задержали в Штатах летом 2018 года. Ее обвинили работе незарегистрированным агентом. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. По данным СМИ, в обмен на сделку срок могут сократить до пяти лет, а затем депортировать ее в Россию.
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