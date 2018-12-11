Арестованная в США Бутина согласилась признать себя виновной – ABC

Фото: AP

Арестованная в США россиянка Мария Бутина якобы согласилась признать себя виновной и подписала соответствующее соглашение 8 декабря.

Как утверждает телеканал ABC, она намеревается сотрудничать с федеральными и местными властями США.

В рамках соглашения гражданка РФ признается в том, что "действовала в США под руководством российского официального лица".

Отмечается, что предъявленное Бутиной обвинение влечет наказание в виде пяти лет тюрьмы, однако она может получить более мягкий приговор.

Слушаний по поводу сделки россиянки с федеральными прокурорами, которые предъявили ей обвинения, назначены на 12 декабря.

29-летнюю гражданку России обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.

Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Москва призывала Вашингтон прекратить преследование россиянки считает дело политически мотивированным.