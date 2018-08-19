Посольство РФ возмутило, что Бутину в США этапировали в кандалах

19 августа, 06:56
Фото: AP
Российские дипломаты экстренно посетили гражданку РФ Марию Бутину, которую арестовали в США по подозрению в шпионаже, в новой тюрьме.
Теперь ее режим содержания – изоляция в одиночной камере тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния), говорится в заявлении посольства РФ в США. В диппредставительстве возмутились, что Бутину этапировали "в кандалах".
"При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены. Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием", — отмечается в сообщении.
Кроме того, 12 часов после переезда Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна".
"Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций", – подчеркивается в заявлении в Facebook.
Адвокат россиянки Роберт Дрисколл ранее сообщил, что Бутина была переведена в другую тюрьму без объяснения причин. По словам представителя Бутиной, он не был поставлен в известность.
17 августа российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме Вашингтона, где она содержалась ранее. После разговора с арестованной посольство РФ потребовало от американских властей прекратить психологическое давление на девушку.
29-летнюю гражданку России обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.
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