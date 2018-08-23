Лавров призвал Помпео прекратить преследование Бутиной

23 августа 2018, 18:47
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прекратить преследование гражданки РФ Марии Бутиной в США. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео, передает пресс-служба МИД РФ.
Как отмечается, Лавров напомнил Помпео о ситуации с Константином Ярошенко, Виктором Бутом и другими гражданами РФ, которые оказались в тюрьмах США "в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва потребовала от Вашингтона закрыть политически мотивированное уголовное дело против Бутиной. Она выразила надежду, что международное сообщество обратит внимание на унижающие человеческое достоинство действия и произвол правоохранительных органов США в отношении россиянки.
Бутину обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября, предполагаемой шпионке грозит до 15 лет тюрьмы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что Бутину содержат в американской тюрьме со всеми признаками жестокости. Москвалькова выразила крайнюю обеспокоенность действиями при переводе Бутиной из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии.
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