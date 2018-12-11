У Кремля нет информации о намерении Бутиной пойти на сделку со следствием

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Кремле нет официальных данных о намерении россиянки Марии Бутиной пойти на сделку с американским следствием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не мог бы это прокомментировать, потому что эта информация, которую мы так же получили через СМИ. Пока каких-то официальных данных или данных от самой Бутиной у нас нет на этот счет", – сказал Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мария Бутина согласилась частично признать вину и пошла на сделку со следствием. По данным ряда зарубежных изданий, слушания по этому поводу могут состояться в ближайшие два дня.
По мнению политолога Юрия Почты, информация о согласии Бутиной носит психологический характер. По словам эксперта, таким образом Штаты пытаются воздействовать на российскую сторону.
"На сегодняшний день сложно делать выводы, видимо, время покажет, но это серьезно подрывает возможности полноценного культурного, научного обмена между нашими странами", – заключил политолог в беседе с RT.
Россиянку задержали в США этим летом по обвинению в работе незарегистрированным агентом, ей грозит до 15 лет тюрьмы. До сих пор она вину не признавала. В обмен на сделку Бутиной могут сократить срок до пяти лет, после чего депортировать в Россию.
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прекратить преследование гражданки РФ Марии Бутиной в США. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео.
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