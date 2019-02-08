Адвокат рассказал о состоянии Марии Бутиной

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Арестованная в Вашингтоне Мария Бутина, которой в США инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, периодически связывается с родными, ей удается общаться по телефону с родителями и сестрой. Об этом RT сообщил адвокат Роберт Дрисколл.

Также он сообщил, что ее психологическое состояние улучшается после перевода из одиночной камеры на режим общего содержания.

"В целом, сейчас ее положение лучше, чем было... Тюремная еда не очень хорошая, но благодаря появившейся возможности ее психологическое состояние улучшается", – сообщил Дрисколл, добавив, что состояние здоровья арестованной оценивается как удовлетворительное.

Бутину арестовали в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре в интересах России и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. В декабре россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. По данным СМИ, в обмен на сделку срок могут сократить до пяти лет, а затем депортировать ее в Россию.

По словам Владимира Путина, Бутина не исполняла никаких заданий российского государства. "Это я ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила под влиянием угроз отсидки 12-15 лет", – отметил президент. Также Путин заявил, что не понимает, в чем россиянка может признаться. Также глава государства заявил об отсутствии оснований для ареста Бутиной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на сделку Бутиной с американским следствием, Москва продолжит оказывать поддержку Марии Бутиной.