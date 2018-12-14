Лавров прокомментировал частичное признание Бутиной вины

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Москва продолжит оказывать поддержку Марии Бутиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Весь смысл этой сделки заключался в том, чтобы выторговать возможность как можно поскорее освободиться и вернуться на родину", – сказал он, передает РИА Новости.

Лавров также отметил, что несмотря на сделку, Бутину все ее содержат в условиях, которые обычно применяются для опасных рецидивистов. По словам главы российского МИД, дипломаты потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.

Ранее стало известно, что арестованная в Вашингтоне Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.

Бутина подтвердила это на заседании 13 декабря. Она уточнила, что с начала 2015 до начала 2018 года вступала в сговор с рядом лиц с целью нанесения вреда США.