Бутина никаких заданий государства не исполняла – Путин

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что арестованная в США россиянка Мария Бутина не исполняла никаких заданий российского государства.
"Это я ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила под влиянием угроз отсидки 12-15 лет", – отметил президент. Также Путин заявил, что не понимает, в чем россиянка может признаться. Также глава государства заявил об отсутствии оснований для ареста Бутиной.
По словам Путина, сейчас Бутина и ее адвокат борются за то, чтобы россиянка смогла выйти из тюрьмы.
Ранее арестованная в Вашингтоне Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.
Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702. Две трети журналистов приехали в столицу из разных регионов страны, еще несколько десятков – из других стран.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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