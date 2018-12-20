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13:30

Бутина никаких заданий государства не исполняла – Путин

власть

13:30

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Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что арестованная в США россиянка Мария Бутина не исполняла никаких заданий российского государства.

"Это я ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила под влиянием угроз отсидки 12-15 лет", – отметил президент. Также Путин заявил, что не понимает, в чем россиянка может признаться. Также глава государства заявил об отсутствии оснований для ареста Бутиной.

По словам Путина, сейчас Бутина и ее адвокат борются за то, чтобы россиянка смогла выйти из тюрьмы.

Ранее арестованная в Вашингтоне Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702. Две трети журналистов приехали в столицу из разных регионов страны, еще несколько десятков – из других стран.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

власть

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