"Список Бутиной" может появиться в России

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Американские должностные лица, причастные к нарушениям основополагающих прав и свобод россиян, могут попасть в "список Бутиной". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутатский запрос на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Отец осужденной на 18 месяцев в США Марии Бутиной назвал составление подобного списка логичным решением. Он убежден, что Москва должна реагировать на несправедливость в отношении соотечественников.

Валерий Бутин полагает, что сейчас в Штатах реальный срок может получить любой человек, который общается с политиками и чиновниками. Поводом при этом может стать якобы неуместное высказывание.

В депутатском запросе сказано, что дело против Бутиной инициировали незаконно. Отмечается, что разбирательство должно было укрепить миф о "российском вмешательстве" в дела США. Парламентарии призвали Лаврова включить в "список Бутиной" тех, кто организовал уголовное преследование гражданки РФ.

В июле прошлого года россиянку задержали в Вашингтоне. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом и лоббировании интересов РФ в Штатах. Российская сторона считает Бутину политзаключенной.

