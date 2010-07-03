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14:04

Путин назвал приговор Бутиной "беспределом"

политика

14:04

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Фото: телеграм-канал Life

Владимир Путин назвал "беспределом" 18-месячный приговор Марии Бутиной. По мнению президента, россиянку "посадили за решетку, а предъявить-то нечего".

"Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила", – цитирует РИА Новости российского лидера. "Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чем-то виновата", – отметил Путин.

Он резюмировал, что "это тот самый случай, который называется спасение лица или борьба за честь погон".

Ранее Путин заявлял, что Бутина не исполняла никаких заданий российского государства. "Это я ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила под влиянием угроз отсидки 12-15 лет", – отметил президент.

Марию Бутину задержали в прошлом году. Гражданка РФ призналась в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.

Бутина согласилась на сделку со следствием. Помимо этого, она отказалась от судебного процесса. Если бы Бутина поступила иначе, ей бы грозило многолетнее заключение.

Вскоре россиянку предложили депортировать в день вынесения приговора, 26 апреля. Суд эту позицию адвокатов не поддержал.

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