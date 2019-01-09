Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не слышал заявлений о возможности обмена задержанного в РФ Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Однако он подчеркнул, что Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре.
"В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это да, это на регулярной основе осуществляется", – цитирует Пескова РИА Новости.
Причины задержания Уилана он не комментировал, поскольку не располагает информацией, кроме сведений от спецслужб и министерства иностранных дел.
28 декабря ФСБ задержала в Москве при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело. По словам брата Уилана, задержанный является бывшим морским пехотинцем и приезжал в Москву на свадьбу.
Бутину задержали в Штатах летом 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Согласно информации СМИ, в обмен на сделку срок могут сократить до пяти лет, а затем депортировать ее в Россию.
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