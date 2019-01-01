Задержанный в столице за шпионаж американец приехал на свадьбу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан приехал в столицу, чтобы посетить свадьбу. Об этом рассказал брат задержанного Дэвид Уилан, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Пол – отставной морпех, он посещал Москву, чтобы присутствовать на свадьбе", – заявил Дэвид Уилан.

По его словам, семья узнала о задержании из сообщений СМИ, после чего связалась с представителями Конгресса США, посольством США и Госдепом.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией своевременно уведомили о факте задержании американца Пола Уилана. Там указали, что вся известная информация об этом есть в комментарии ФСБ РФ.

28 декабря в Москве ФСБ задержала Пола Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.