Посольство США уведомили о задержании американца по подозрению в шпионаже

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ

Посольство США в Москве в соответствии с двусторонней консульской Конвенцией своевременно уведомили о факте задержании американца Пола Уилана, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД РФ. Там указали, что вся известная информация об этом есть в комментарии ФСБ РФ.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что инцидент говорит о продолжающихся недружественных шагах США в отношении России. Российские спецслужбы реагируют на них более чем эффективно, полагает он. Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа также отметил оперативность действий ФСБ РФ.

28 декабря в Москве ФСБ задержала гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, наказание по которой предполагает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.