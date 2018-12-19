Отец Бутиной потерял связь с дочерью

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Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которая 13 декабря частично признала свою вину, почти неделю не выходила на связь с семьей. Ее отец, Валерий Бутин, считает, что на девушку оказывают давление, сообщают "Известия".

По словам мужчины, американцы объясняют отсутствие связи техническими неполадками, но он им не верит.

"Связь сейчас полностью отсутствует, я почти неделю не слышал голос дочери. Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление", – сказал Валерий Бутин.

Он добавил, что Мария до сих пор находится в изоляторе, куда ее поместили 20 ноября за передачу номера адвоката другой заключенной. Валерий убежден, что решение дочери согласиться с пунктом обвинения, который касался нарушения законов Соединенных Штатов об иностранных агентах, тоже стало результатом давления.

Собеседник издания предположил, что задержанная накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинках Бутина стала "жертвой большой политики".

"Историю раскрутили и преподнесли это так, что Вашингтон, мол, поймал "российского шпиона". Ведь изначально ее обвиняли в том, что она действовала в качестве агента иностранного государства, за что ей грозило 15 лет тюрьмы", – напомнил отец девушки.

Валерий Бутин подчеркнул, что московские адвокаты не раз писали в посольство США. Однако все обращения остались без ответа.

Отец россиянки также отметил, что в случае возвращения на родину его дочь могла бы сделать карьеру в образовании. "Главное, чтобы она вернулась, а там уже сама решит, как дальше выстраивать свою жизнь", – заключил он.

Перед последним заседанием Валерий Бутин раскритиковал сообщения СМИ о сделке его дочери со следствием США. Слухи об этом мужчина назвал спекуляцией.

Бутину задержали в Штатах летом 2018 года. Ее обвинили в работе незарегистрированным агентом. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. По данным СМИ, в обмен на сделку срок могут сократить до пяти лет, а затем депортировать ее в Россию.