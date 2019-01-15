Публикации о влиянии Бутиной на выборы в США назвали политзаказом

Статья Daily Beast о влиянии россиянки Марии Бутиной на президентские выборы в США при помощи Национальной стрелковой организации представляет собой заказ определенных американских политиков. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
В ведомстве заявили, что издание обманывает своих читателей. Подчеркивается, что Бутина была одним из организаторов "совершенно открытой поездки". Между тем акцент в публикации делается на том, что делегацию 9 декабря 2015 года принял российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Если бы авторы конспирологической теории зашли на сайт МИД России, то узнали бы, что буквально на следующий день – 10 декабря 2015 года – российский министр точно так же принял президента американского Фонда имени Карнеги Бернса", – сказано в сообщении.
В МИД также призвали "не очень добросовестных" журналистов перестать обманывать аудиторию.
На прошедшей в декабре большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Мария Бутина не исполняла никаких заданий российского государства. Незадолго до этого гражданка РФ признала вину по одному из пунктов обвинения.
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