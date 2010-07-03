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17:13

Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля

суды

17:13

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Фото: ТАСС/AP Photo

Арестованной в США россиянке Марии Бутиной вынесут приговор 26 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью федерального окружного суда Вашингтона Таню Чаткэн.

Сторона защиты рассчитывает, что суд назначит срок тюремного заключения равный уже отбытому. В этом случае освобождение и депортация россиянки могут состояться сразу после заседания суда.

Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом без необходимых документов и лоббировании интересов России в США. Москва считает Бутину политзаключенной.

Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Девушка подтвердила это на заседании 13 декабря. Она уточнила, что с начала 2015 до начала 2018 года вступала в сговор с рядом лиц с целью нанесения вреда США.

Адвокаты Бутиной неоднократно жаловались на условия содержания своей подзащитной. В частности, сообщалось, что россиянка содержится в одиночной камере, а на прогулки ей разрешают выходить только по ночам. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл это "своеобразными пытками". В конце сентября 2018 года после долгих разбирательств Бутину, находившуюся в одиночной камере в полной изоляции, все-таки перевели на общий режим содержания в тюрьме.

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суды

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