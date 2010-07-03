Тюремный срок осужденной в США Бутиной сократили на 10 дней

Срок тюремного заключения россиянки Марии Бутиной, осужденной в США по обвинению в "преступном сговоре", сократили на 10 дней, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Таким образом, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября. По словам депутата, адвокаты смогли подать апелляцию, и ее приняли к рассмотрению.
Слуцкий написал, что "для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты".
Он также призвал усовершенствовать систему государственных мер по защите и правовой помощи россиянам за рубежом.
"Будем дальше бороться, будем помогать, будем делать все для освобождения наших граждан из иностранных тюрем", – резюмировал глава комитета.
В апреле 2019 года суд вынес приговор Бутиной за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство.
Девушка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Она признала себя виновной (в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение).
10 мая россиянку перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
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