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22 июня, 20:16

Тюремный срок осужденной в США Бутиной сократили на 10 дней

власть политика

22 июня, 20:16

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Фото: vk.com/butina_maria

Срок тюремного заключения россиянки Марии Бутиной, осужденной в США по обвинению в "преступном сговоре", сократили на 10 дней, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Таким образом, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября. По словам депутата, адвокаты смогли подать апелляцию, и ее приняли к рассмотрению.

Слуцкий написал, что "для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты".

Он также призвал усовершенствовать систему государственных мер по защите и правовой помощи россиянам за рубежом.

"Будем дальше бороться, будем помогать, будем делать все для освобождения наших граждан из иностранных тюрем", – резюмировал глава комитета.

В апреле 2019 года суд вынес приговор Бутиной за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство.

Девушка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Она признала себя виновной (в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение).

10 мая россиянку перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.

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