МИД способствует поиску средств на адвокатов для Марии Бутиной

МИД России сделает все возможное для помощи заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире "России 1".

"Мы не финансируем адвокатов, но мы делаем все для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. Я тоже хочу, чтобы все это услышали, что все это не зря, все это не впустую. Человек действительно слышит и понимает, что за ней стоят люди, которые за нее переживают", – сказала она.

Отец девушки Валерий Бутин сообщал ранее, что семья Марии нуждается в финансовой поддержке для оплаты работы адвокатов. Средства семьи закончились, и защитники россиянки работают "на честном слове", подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина записала видеообращение. Снятый в пенитенциарном распределительном центре в Оклахоме ролик опубликован во "ВКонтакте". Россиянка заявила, что у нее появилась возможность выйти в интернет и использовать телефон. Свое обращение она закончила фразой "Русские не сдаются".

В апреле 2019 года суд вынес приговор Бутиной за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство. Девушка пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Она признала себя виновной (в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение).

Россиянку перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния. Ее этапировали 10 мая.