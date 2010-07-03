Осужденная в США Бутина записала видеообращение

Гражданка РФ Мария Бутина, приговоренная к 18 месяцам тюрьмы в США, записала видеообращение. Снятый в пенитенциарном распределительном центре в Оклахоме ролик опубликован во "ВКонтакте".
По словам россиянки, у нее появилась возможность выйти в интернет и использовать телефон. Бутина поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и попросила финансовой помощи. Она отметила, что адвокаты подали апелляцию.
Свое обращение девушка закончила фразой "Русские не сдаются".
В апреле суд вынес приговор Марии Бутиной за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, признав себя виновной, – в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.
Ранее россиянку перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния. Известно, что ее этапировали 10 мая.
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