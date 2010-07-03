Марию Бутину перевели в другую тюрьму

Фото: ТАСС/EPA/Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation

Осужденную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление официальной тюремной базы Штатов.

Отмечается, что Бутину этапировали 10 мая. Однако, куда ее отправили, неизвестно.

Сведения о переводе россиянки подтвердил ее адвокат Роберт Дрисколл, который тоже не знает, где она сейчас находится.

В апреле суд Вашингтона приговорил Бутину за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении во время расследования.

Гражданка РФ пошла на сделку со следствием и отказалась от судебного процесса, признав себя виновной.

Под стражу Бутину взяли в июле 2018 года. Таким образом, она должна выйти на свободу в конце этого года.

